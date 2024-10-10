Зацикленность европейских властей на увеличении оборонной промышленности привела к экономическому кризису и стагнации производства. По оценкам правительства Германии, ВВП федеративной республики уменьшится по итогам 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве причин сокращения валового внутреннего продукта указывается слабый рост потребительского спроса, а также низкая активность инвесторов из-за высоких процентных ставок и нестабильной геополитической ситуации. Ко всему прочему, отмечается и спад промышленной активности: многие предприятия решают переносить из Германии свои заводы из-за их нерентабельности. При этом власти надеются, что немецкая экономика восстановится уже в 2025 году и покажет рост, хотя такие надежды маловероятны. Прошлые прогнозы Берлина не оправдали ожиданий и не соответствовали реальному экономическому положению в стране.