Вучич считает, что приход Трампа в должность приблизит мир в Украине

Сербский президент Александр Вучич считает, что приход Дональда Трампа на пост главы США приблизит мир в Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Он отмечает, что Трамп не окажет Украине такой же материальной поддержки, как нынешняя администрация, и будет стремиться к установлению мира.
Вучич также высказал опасение, что может произойти эскалация кризиса до прекращения огня, когда Россия отреагирует на обстрелы с помощью западных ракетных систем. По его мнению, главными выгодоприобретателями от конфликта являются Соединенные Штаты, а проигравшей стороной – Европа и Украина.