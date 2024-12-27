Вучич считает, что приход Трампа в должность приблизит мир в Украине

Сербский президент Александр Вучич считает, что приход Дональда Трампа на пост главы США приблизит мир в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что Трамп не окажет Украине такой же материальной поддержки, как нынешняя администрация, и будет стремиться к установлению мира.