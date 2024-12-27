Прямой эфир

Вучич считает, что приход Трампа в должность приблизит мир в Украине

27 декабря 2024 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сербский президент Александр Вучич считает, что приход Дональда Трампа на пост главы США приблизит мир в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что Трамп не окажет Украине такой же материальной поддержки, как нынешняя администрация, и будет стремиться к установлению мира. 

Вучич считает, что приход Трампа в должность приблизит мир в Украине-1

Фото: pixabay

Вучич также высказал опасение, что может произойти эскалация кризиса до прекращения огня, когда Россия отреагирует на обстрелы с помощью западных ракетных систем. По его мнению, главными выгодоприобретателями от конфликта являются Соединенные Штаты, а проигравшей стороной – Европа и Украина.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни
27 декабря 2024 09:29

Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

The Economist: Украина поставила на поток производство ракет в гаражах
27 декабря 2024 09:00

The Economist: Украина поставила на поток производство ракет в гаражах

В Южной Корее парламент объявил об импичменте и.о. президента
27 декабря 2024 08:28

В Южной Корее парламент объявил об импичменте и.о. президента