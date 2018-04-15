Второе внеочередное заседание Совбеза ООН по вопросу авиаудара по Сирии запланировано на 16 апреля

Новости Беларуси. Международной новостью недели стала ситуация вокруг Сирии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Западная коалиция в ночь на 14 апреля нанесла удары по объектам страны – всего около 100 ракет «Томагавк». Без одобрения ООН. Россия экстренно созвала Совбез. Беларусь осудила удары, нанесенные по территории Сирии. Наша страна призвала все вовлеченные стороны немедленно прекратить применение военной силы и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров.

Сразу после атаки заговорили о Третьей мировой. СМИ поменяли сетки вещания, и на повестке дня на все выходные остался вопрос Ближнего востока.