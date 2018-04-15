Второе внеочередное заседание Совбеза ООН по вопросу авиаудара по Сирии запланировано на 16 апреля
Новости Беларуси. Международной новостью недели стала ситуация вокруг Сирии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Западная коалиция в ночь на 14 апреля нанесла удары по объектам страны – всего около 100 ракет «Томагавк». Без одобрения ООН. Россия экстренно созвала Совбез. Беларусь осудила удары, нанесенные по территории Сирии. Наша страна призвала все вовлеченные стороны немедленно прекратить применение военной силы и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров.
Сразу после атаки заговорили о Третьей мировой. СМИ поменяли сетки вещания, и на повестке дня на все выходные остался вопрос Ближнего востока.
Удар по Сирии. Что известно
К сожалению, экстренное заседание Совбеза ООН результатов не принесло. Очередное внеочередное заседание по вопросу Сирии запланировано уже на 16 апреля. На встрече будет рассмотрен проект резолюции, предполагающий создание независимого механизма для расследования инцидента в Думе 7 апреля. Именно он стал поводом для ракетного удара по Сирии со стороны США и их союзников. К слову, глава Белого дома принял данное решение единолично, не согласовывая его с Конгрессом.
Ряд стран и международных организаций выступили с осуждением произошедшего. Тем временем в Дамаск уже прибыли представители Организации по запрещению химического оружия. Международным экспертам предстоит установить, было ли на самом деле применено ядовитое отравляющее вещество в сирийской Думе.