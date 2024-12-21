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ВС РФ взяли под свой контроль поселок Островское в ДНР

21 декабря 2024 15:45
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Части Южной группы войск установили контроль над поселком Островский в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

ВС РФ взяли под свой контроль поселок Островское в ДНР-1

Фото: Минобороны РФ

Кроме того, на разных участках они нанесли потери соединениям семи бригад Украины. Потери врага составили до 285 человек, две боевые машины, два автомобиля, две гаубицы и пять военно-полевых складов с боеприпасами.

# Армия

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