ВС РФ взяли под свой контроль поселок Островское в ДНР

Части Южной группы войск установили контроль над поселком Островский в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Части Южной группы войск установили контроль над поселком Островский в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Фото: Минобороны РФ
Кроме того, на разных участках они нанесли потери соединениям семи бригад Украины. Потери врага составили до 285 человек, две боевые машины, два автомобиля, две гаубицы и пять военно-полевых складов с боеприпасами.