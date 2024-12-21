ВС РФ взяли под свой контроль поселок Островское в ДНР

Части Южной группы войск установили контроль над поселком Островский в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме того, на разных участках они нанесли потери соединениям семи бригад Украины. Потери врага составили до 285 человек, две боевые машины, два автомобиля, две гаубицы и пять военно-полевых складов с боеприпасами.