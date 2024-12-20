ВС РФ ответили на атаку ВСУ в Ростовской области групповым ударом

В ответ на атаку ВСУ в Ростовской области российскими военными нанесены удары по объектам обороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В ответ на атаку ВСУ в Ростовской области российскими военными нанесены удары по объектам обороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Фото: pixabay
Удар нанесен по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч» и позициям зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Это стало ответом на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятия Каменского комбината. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что США стали прямым участником конфликта в Украине, что означает его эскалацию.