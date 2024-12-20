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ВС РФ ответили на атаку ВСУ в Ростовской области групповым ударом

20 декабря 2024 09:42
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В ответ на атаку ВСУ в Ростовской области российскими военными нанесены удары по объектам обороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

ВС РФ ответили на атаку ВСУ в Ростовской области групповым ударом-1

Фото: pixabay

Удар нанесен по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч» и позициям зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Это стало ответом на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятия Каменского комбината. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что США стали прямым участником конфликта в Украине, что означает его эскалацию.

# Международная политика

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