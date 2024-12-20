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В Грузии готовы обсуждать закон об иноагентах с Советом Европы

20 декабря 2024 13:56
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что власти готовы сотрудничать с Советом Европы и обсуждать закон об иностранных агентах. Об этом пишет РИА Новости.

В Грузии готовы обсуждать закон об иноагентах с Советом Европы-1

Фото: pixabay

Он подчеркнул, что если будут предоставлены свидетельства негативных аспектов закона, то власти готовы их обсудить.

Ранее в Грузии были приняты два закона: «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз подверг эти законы критике и требовал их отмены, пригрозив приостановить процесс вступления в ЕС и прекратить финансовую поддержку.

# Международная политика

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