В Грузии готовы обсуждать закон об иноагентах с Советом Европы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что власти готовы сотрудничать с Советом Европы и обсуждать закон об иностранных агентах. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что если будут предоставлены свидетельства негативных аспектов закона, то власти готовы их обсудить.

Ранее в Грузии были приняты два закона: «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз подверг эти законы критике и требовал их отмены, пригрозив приостановить процесс вступления в ЕС и прекратить финансовую поддержку.