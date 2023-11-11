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Возле Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,0

11 ноября 2023 08:44
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По данным Геологической службы США (USGS), в Соединенных Штатах у побережья Северной Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости.

Очаг залегал в 167 км к юго-западу от Ферндейла, на восьмикилометровой глубине. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. 

Ранее, 8 ноября, близ Индонезии произошло зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,1. Сведений о пострадавших и повреждениях пока не поступало. По сообщениям американской системы оповещения, угрозы возникновения цунами при этом землетрясении не было.

# Землетрясение

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