Возле Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,0

По данным Геологической службы США (USGS), в Соединенных Штатах у побережья Северной Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости.

Очаг залегал в 167 км к юго-западу от Ферндейла, на восьмикилометровой глубине. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.



Ранее, 8 ноября, близ Индонезии произошло зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,1. Сведений о пострадавших и повреждениях пока не поступало. По сообщениям американской системы оповещения, угрозы возникновения цунами при этом землетрясении не было.