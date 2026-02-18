Январские морозы в Европе показали не столько погодные аномалии, сколько цену необдуманных политических решений. Прибалтика и Польша, отказавшись от привычных поставок российского газа, столкнулись с настоящим коллапсом коммунальных систем: цены на энергоносители взлетели до небес, более того – они сейчас в большом дефиците, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для сравнения, Беларусь, где государство заботится о людях, даже в самые суровые морозы смогла удержать коммунальные платежи на одном из самых низких в регионе уровне. Реальная независимость страны проявляется в способности согреть людей, не заставляя их выбирать между едой и теплом. О том, как зимний кризис показал ценность надежной энергетики – в нашем сюжете.

Пока в Беларуси люди греют чайники – Европу корежит по-настоящему. Там, где еще вчера учили нас жить и дышать, сегодня учатся выживать и не задохнуться.

Аномальные морозы накрыли Польшу так, что старая коммунальная инфраструктура просто не выдержала. Варшава, Лодзь, Познань, Сувалки – в городах тысячи людей остались без тепла и воды. Аварии происходят одна за другой, а коммунальщики не успевают заткнуть все дыры. И тут выяснилось, что даже согреться по старинке не получится, в стране исчезли из продажи топливные пеллеты и дрова. Но ведь еще недавно Варшава, послушно кивая Брюсселю, убеждала народ выбросить угольные печи в топку истории и заменить их на экологичные. С первыми морозами оказалось, что кормить эти модные агрегаты нечем.

Антоний Пехота, владелец склада пеллетов в Ополе (Польша):

Когда пеллеты появляются на складах, цены на них превышают прошлогодние показатели, потому что расход топлива на фабриках, где их производят, увеличивается вдвое. Если за месяц была сожжена тонна топлива, то тут за две недели этой тонны уже нет.

Заводы упираются в энергокризис, который не дает наращивать производство опилок. Так, цены взлетели с 400 до 850 евро за тонну. Министр энергетики только пожимает плечами: мол, рынок, ничего личного. Пусть соответствующее ведомство проверит, не греют ли руки продавцы на всеобщем несчастье.

Милош Мотыка, министр энергетики Польши:

Правительство не регулирует цены на пеллеты. Мы не можем вмешиваться, нарушая рыночные механизмы. Если рынок нарушен, то это будет проверять управление по конкуренции. Есть риск того, что это ценовой сговор. Если подтвердятся опасения, тогда будем действовать с Агентством стратегических резервов.

И тут возникает закономерный вопрос: если пеллеты стали золотыми, на чем топят те, у кого карман уже? Правильно, возвращаются к старому доброму углю. И вся экологическая пропаганда летит в трубу. В прямом смысле смог от частного сектора накрывает города так, что даже соседи по Европе начинают задыхаться.