Новости Израиля. Волна терактов в Израиле. Второй день люди боятся выходить на улицу. Вслед за ночными нападениями, сегодня днем двое неизвестных открыли огонь по автобусу и прохожим. В числе пострадавших за последние сутки и туристы.

Всегда шумный и многолюдный пригород израильской столицы — Яффа — сегодня опустел. Практически нет людей и в обычно популярном у туристов старом городе, на рынке. Закрыты многие магазины. Накануне поздно вечером молодой мужчина, вооруженный ножом, устроил здесь настоящую бойню.

Эмили Янг, очевидец:

Я услышала крики и побежала туда, откуда они раздавались. На асфальте лежал мужчина, весь в крови. У него были ножевые ранения. Я укрыла его своим пиджаком. Он не говорил ни на английском, ни на иврите.

Впоследствии окажется, что это нападение будет лишь началом. Немного позже террорист спускается на набережную и продолжает расправу. В итоге, один из прохожих - 29-летний американский турист - от полученных ранений спустя время скончается в больнице.

Преступником оказался 22-летний араб, который незаконно проник в Израиль с палестинской территории. Помимо Яффы нападения были совершены еще в двух израильских городах: Иерусалиме и Петах-Тикве. Всего в ходе серии атак пострадали 13 человек, в основном - иностранные туристы.

Игорь Вериго, первый секретарь по консульским вопросам Посольства Республики Беларусь в Государстве Израиль:

Среди пострадавших – четверо граждан Российской Федерации. Граждан Республики Беларусь среди пострадавших на данный момент нет. Посольство постоянно находится в контакте с полицией и с МИДом Израиля.

Серию кровавых терактов продолжит дневное нападение в Иерусалиме на пассажирский автобус. Есть пострадавшие. Стрелявших удалось ликвидировать.

За последние полгода Израиль буквально накрыла волна арабского террора. Но если раньше преступники нападали в основном на израильтян, то теперь жертвами зачастую становятся иностранцы. Некоторые туроператоры в целях безопасности в ближайшие дни отменили поездки в один из самых живописных городов Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.