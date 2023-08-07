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В Турции в провинции Текирдаг загорелся химзавод

07 августа 2023 13:43
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Турецкие СМИ сообщают о сильном пожаре на химзаводе в провинции Текирдаг, информирует РИА Новости.  Это второе серьезное ЧП, которое случилось в стране в понедельник, 7 августа. 

Сотрудники турецких пожарных служб пытаются не допустить распространение огня на соседние предприятия. Предварительно сообщается, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет.  

Ранее сообщалось о взрыве в турецком порту Дериндже, который также случился сегодня. По оперативным данным, в результате ЧП повреждены 13 из 16 элеваторов. Турецкие власти считают, что причиной чрезвычайного происшествия в порту мог стать «взрыв зерновой пыли» в процессе загрузки зерна на судно. Сообщается, что 10 человек получили ранения. Более подробной информации о пострадавших не приводится. 

# Пожар

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