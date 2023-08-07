ЭКОВАС проведет в Абудже саммит по вопросу переворота в Нигере 10 августа

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) соберется 10 августа на саммит в Абудже (столица Нигерии), на котором рассмотрит проблему государственного переворота в Нигере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя сообщества Эмоса Лунгу, пишет РИА Новости.



Ранее ЭКОВАС дало неделю на восстановление власти президента Нигера Мохамеда Базума. В ином случае участники сообщества прибегнут к силе для возвращения конституционного порядка. Срок ультиматума истек, а на телеканале «Аль-Арабия» появилось сообщение о подготовке иностранным государством «вторжения» на территорию Нигера.