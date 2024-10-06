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Военные ВС РФ ликвидировали расстрелявших гражданских в Курской области бойцов ВСУ

06 октября 2024 09:35
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В Курской области ВСУ расстреливали мирных жителей, которые совершали попытку эвакуироваться в сторону позиций ВС РФ. Об этом сообщили мотострелки 44-го армейского корпуса в Курской области, пишет ТАСС.

По словам бойцов ВС РФ, когда они становятся свидетелями подобных ситуаций, то «кровь закипает». Личный состав осуществлял выдвижение на точки, откуда ВС Украины открывали огонь по гражданам Курской области. Сообщается, что российские солдаты вели также с солдатами ВСУ рукопашный бой.

# Международная политика

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