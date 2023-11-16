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Военные Румынии из-за неисправности не смогли запустить американскую ракету

16 ноября 2023 09:27
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Румынские военные не смогли запустить американскую ракету на учениях из-за ее неисправности. Сейчас военные проверяют полученное в 2020-м году оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные Румынии из-за неисправности не смогли запустить американскую ракету-1

Теперь сроки маневров изменятся. Запланирована новая попытка запуска ракеты такого же типа. На полигоне во время испытаний находились премьер-министр, спикер сената и глава Минобороны Румынии.

# Вооруженные силы # Фотофакт

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