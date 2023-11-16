Военные Румынии из-за неисправности не смогли запустить американскую ракету

Румынские военные не смогли запустить американскую ракету на учениях из-за ее неисправности. Сейчас военные проверяют полученное в 2020-м году оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Румынские военные не смогли запустить американскую ракету на учениях из-за ее неисправности. Сейчас военные проверяют полученное в 2020-м году оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь сроки маневров изменятся. Запланирована новая попытка запуска ракеты такого же типа. На полигоне во время испытаний находились премьер-министр, спикер сената и глава Минобороны Румынии.