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Во Вьетнаме достроили самый длинный стеклянный мост в мире. Сколько человек он может выдержать?

29 мая 2022 08:59
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Новости Вьетнама. Мост длиной 632 метра открыли во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конструкция соединяет две горные вершины, высота которых около 150 метров.

Во Вьетнаме достроили самый длинный стеклянный мост в мире. Сколько человек он может выдержать?-1

Во Вьетнаме достроили самый длинный стеклянный мост в мире. Сколько человек он может выдержать?-3

Пол и ограждения выполнены из стекла, но о безопасности можно не волноваться. Прозрачное дно сделано из трех слоев закаленного стекла, толщина которого 40 миллиметров. На нем одновременно могут находиться 450 человек.

Во Вьетнаме достроили самый длинный стеклянный мост в мире. Сколько человек он может выдержать?-6

На открытии присутствовал представитель Книги рекордов Гиннесса. Теперь конструкция официально носит статус самого длинного моста в мире.

# Рекорды # Фотофакт

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