Во Вьетнаме достроили самый длинный стеклянный мост в мире. Сколько человек он может выдержать?

Новости Вьетнама. Мост длиной 632 метра открыли во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конструкция соединяет две горные вершины, высота которых около 150 метров.

Пол и ограждения выполнены из стекла, но о безопасности можно не волноваться. Прозрачное дно сделано из трех слоев закаленного стекла, толщина которого 40 миллиметров. На нем одновременно могут находиться 450 человек.