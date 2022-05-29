Во Вьетнаме достроили самый длинный стеклянный мост в мире. Сколько человек он может выдержать?

Новости Вьетнама. Мост длиной 632 метра открыли во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конструкция соединяет две горные вершины, высота которых около 150 метров.
Новости Вьетнама. Мост длиной 632 метра открыли во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конструкция соединяет две горные вершины, высота которых около 150 метров.
Пол и ограждения выполнены из стекла, но о безопасности можно не волноваться. Прозрачное дно сделано из трех слоев закаленного стекла, толщина которого 40 миллиметров. На нем одновременно могут находиться 450 человек.
На открытии присутствовал представитель Книги рекордов Гиннесса. Теперь конструкция официально носит статус самого длинного моста в мире.