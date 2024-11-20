Во французском Лиможе фермеры облили навозом здание регионального правительства

Протесты фермеров во Франции приобретают все больший размах. На этот раз их недовольство вызвало решение ЕС заключить договор о свободной торговле с рядом латино-американских стран, в частности с Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем. По их мнению, соглашение станет убийственным для многих хозяйств, так как приведет к банкротству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В знак протеста фермеры перекрыли большинство дорог на юге Франции. В городе Ажен они устроили импровизированные баррикады из покрышек и подожгли их. Улицы заполнили тракторы с плакатами, призывающими правительство спасти сельское хозяйство и не подписывать соглашение. Перед мэрией прошел стихийный митинг. По словам протестующих, на французский рынок хлынет дешевая продукция из-за океана, которая не соответствует строгим нормам Евросоюза, при том, что французских фермеров заставляют их соблюдать. То есть они опять столкнулись с проблемой, с которой боролись год назад, когда страну заполонила дешевая сельхозпродукция из Украины.

Жан Гурдон, животновод (Франция):

Сегодня люди хотят есть местную, настоящую и хорошую еду, а не то, что привозится откуда угодно и из мест, где нет надзора. Мы не можем конкурировать с их ценами, это нечестная конкуренция. Например, Франция впускает птицу, мясо из Украины. И к чему это привело? Мы видим фермы, которые закрываются одна за другой. И никого это не волнует.