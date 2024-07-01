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Во Франции после первого тура выборов начались массовые беспорядки

01 июля 2024 06:57
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Во французском Лионе митингующие расстреляли полицейских фейерверками. Люди вышли на массовые акции протеста после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, где лидирует «Национальное объединение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции после первого тура выборов начались массовые беспорядки-1

Партия действующего президента Эммануэля Макрона в данный момент занимает третье место. В Париже тысячи сторонников коалиции левых партий «Новый народный фронт» организовали митинг на площади Республики в поддержку своих кандидатов после первого тура досрочных выборов. Часть активистов забралась на монумент в центре площади. Они размахивали флагами Палестины и ЮАР, а также плакатами против фашизма и против крайне правых. Несколько человек оставили на монументе надписи баллончиками с краской. По последним данным, протестующие начали строить баррикады и оказывать полиции организованное сопротивление.

# Новости Франции

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