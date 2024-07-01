Во Франции после первого тура выборов начались массовые беспорядки

Во французском Лионе митингующие расстреляли полицейских фейерверками. Люди вышли на массовые акции протеста после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, где лидирует «Национальное объединение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия действующего президента Эммануэля Макрона в данный момент занимает третье место. В Париже тысячи сторонников коалиции левых партий «Новый народный фронт» организовали митинг на площади Республики в поддержку своих кандидатов после первого тура досрочных выборов. Часть активистов забралась на монумент в центре площади. Они размахивали флагами Палестины и ЮАР, а также плакатами против фашизма и против крайне правых. Несколько человек оставили на монументе надписи баллончиками с краской. По последним данным, протестующие начали строить баррикады и оказывать полиции организованное сопротивление.