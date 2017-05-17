Во Франции открывается 70-й Каннский кинофестиваль

Новости Франции. Во французских Каннах открывается международный кинофестиваль. Один из самых престижных конкурсов в мире кино пройдет в 70-й раз при беспрецедентных мерах безопасности. По всему городу установлено полтысячи камер видеонаблюдения. Это самая плотная сеть в стране. 400 бетонных блоков, замаскированных под цветочные клумбы, расставили вдоль всей набережной. Центр Канн во время фестиваля будут патрулировать сотни полицейских и батальон волонтеров. Все это – в целях безопасности.

В июле 2016 года в соседней Ницце произошел теракт. Экстремист на грузовике задавил 86 человек. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.