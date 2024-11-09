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Во Франции крупный производитель шин закроет два завода

09 ноября 2024 11:22
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Почти 1,5 тысячи человек пополнят список безработных во Франции. Крупный производитель шин сообщил о закрытии двух заводов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции крупный производитель шин закроет два завода-2

Сотрудники освистали руководство и осудили их планы. А в качестве протеста подожгли сотни покрышек на территории предприятия. Французский автомобильный сектор просто не выдержал конкуренции со стороны азиатских стран. Подкосили планы компании также растущая инфляция и высокая стоимость электроэнергии. 

135 лет французский производитель (именно столько существует известный бренд) расширял сеть, обновлял ассортимент и выходил на новые рынки сбыта. А сегодня в результате недальновидной политики властей вынужден закрывать заводы и увольнять рабочих.

# Кризис в ЕС

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