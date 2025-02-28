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Власти Японии эвакуировали более 2 тыс. человек из-за сильных пожаров

28 февраля 2025 07:17
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Власти Японии готовятся продолжить массовую эвакуацию жителей западных районов страны. Причиной стали сильнейшие лесные пожары, которые начались несколько дней назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Японии эвакуировали более 2 тыс. человек из-за сильных пожаров-2

Свои дома уже покинули более двух тысяч человек. Еще минимум десять тысяч получили предписание быть готовыми перебраться в безопасные места. Огнем выжжены около тысячи гектаров земли. Пламя продолжает распространяться и вплотную приблизилось к трем городам. Полностью уничтожено почти 90 домов. Для жителей пострадавших районов создаются центры временного пребывания.

# Пожары # Новости Японии # Пожар в Японии

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