Власти Японии эвакуировали более 2 тыс. человек из-за сильных пожаров

Власти Японии готовятся продолжить массовую эвакуацию жителей западных районов страны. Причиной стали сильнейшие лесные пожары, которые начались несколько дней назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои дома уже покинули более двух тысяч человек. Еще минимум десять тысяч получили предписание быть готовыми перебраться в безопасные места. Огнем выжжены около тысячи гектаров земли. Пламя продолжает распространяться и вплотную приблизилось к трем городам. Полностью уничтожено почти 90 домов. Для жителей пострадавших районов создаются центры временного пребывания.