Свобода слова уже стала чем-то чуждым для европейских политиков. Чиновники продолжают лоббировать собственные интересы, затыкая рот всем, кто не согласен с их мнением. Но теперь инакомыслие может стать в Евросоюзе вне закона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, власти Литвы заблокировали 18 YouTube-каналов белорусских СМИ на территории страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в их правительстве, ограничение доступа связано с подобным запросом Вильнюса в видеохостинг в связи с санкциями против Минска, и в частности, против Белтелерадиокомпании. В ответ на беспрецедентную диктатуру мысли незамедлительно последовал ответ. Министерство информации нашей страны с сожалением констатировало очередной факт информационной цензуры со стороны властей Литвы и расценивает данное решение как недружественный шаг, направленный на ограничение доступа жителей к альтернативной и достоверной информации. Официальный Вильнюс продолжает скатываться к политике ограничения свободы слова и жесткой цензуры. Иначе сложно объяснить, какой вред национальным интересам Литвы могла нанести, например, детская программа «Калыханка».