Власти Эстонии планируют зарабатывать 30 млн евро за год на сдаче тюрем в аренду

Власти Эстонии планируют сдавать тюрьмы в аренду странам ЕС, в которых не хватает мест для заключенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом Таллин за год заработает от 30 миллионов евро, поделилась подсчетами глава Минюста. Чиновница также отметила, что это хорошая возможность привлечь дополнительные средства в бюджет и создать значительно больше рабочих мест. Подобная инициатива связана с большим количеством пустующих камер, которые теперь будут выведены из юрисдикции ведомства.