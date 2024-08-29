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Власти Эстонии планируют зарабатывать 30 млн евро за год на сдаче тюрем в аренду

29 августа 2024 07:19
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Власти Эстонии планируют сдавать тюрьмы в аренду странам ЕС, в которых не хватает мест для заключенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Эстонии планируют зарабатывать 30 млн евро за год на сдаче тюрем в аренду-2

На этом Таллин за год заработает от 30 миллионов евро, поделилась подсчетами глава Минюста. Чиновница также отметила, что это хорошая возможность привлечь дополнительные средства в бюджет и создать значительно больше рабочих мест. Подобная инициатива связана с большим количеством пустующих камер, которые теперь будут выведены из юрисдикции ведомства.

# Международная политика

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