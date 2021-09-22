Владимир Макей участвует в 76-й сессии Генассамблеи ООН. С кем встретится политик?

Новости Беларуси. Беларусь на Генассамблее представит министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программой предусмотрены выступления главы белорусского внешнеполитического ведомства на общеполитической дискуссии Ассамблеи, Саммите ООН по продовольственным системам, участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.

Также запланирован ряд двусторонних встреч Владимира Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций.