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Владимир Макей участвует в 76-й сессии Генассамблеи ООН. С кем встретится политик?

22 сентября 2021 07:26
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Новости Беларуси. Беларусь на Генассамблее представит министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей участвует в 76-й сессии Генассамблеи ООН. С кем встретится политик?-1

Программой предусмотрены выступления главы белорусского внешнеполитического ведомства на общеполитической дискуссии Ассамблеи, Саммите ООН по продовольственным системам, участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.

Также запланирован ряд двусторонних встреч Владимира Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций.

# ООН # Владимир Макей # Фотофакт

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