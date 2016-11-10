Прямой эфир

Видеофакт: китайский каскадер проехал полный круг Нюрбургринга на двух колесах

10 ноября 2016 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Новый рекорд Нюрбургринга установил китайский каскадер. Ханю Юэ впервые проехал полный круг гоночной трассы в Германии на двух колесах. За онлайн-трансляцией заезда в Интернете следили около 200 тысяч зрителей.

Ехал каскадер около 45 минут. Средняя скорость – 28 км/ч. При этом сам Юэ недоволен. Результат мог быть лучше, если бы не неисправное заднее колесо.

А вот финского каскадера Весу Кимивяки техника не подвела. Чуть ранее он установил мировой рекорд по самой быстрой езде на автомобиле на двух колесах. Сумел разогнать авто до 186 км/ч, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Рекорды

Другие новости рубрики

Все новости
Беженцы осаждают Италию: среди приезжих все чаще обнаруживают контрабандистов
10 ноября 2016 05:55

Беженцы осаждают Италию: среди приезжих все чаще обнаруживают контрабандистов

В Екатеринбурге обрушилось 800 метров кровли на заводе: 4 рабочих погибли, несколько пропали
09 ноября 2016 18:08

В Екатеринбурге обрушилось 800 метров кровли на заводе: 4 рабочих погибли, несколько пропали

В Лондоне сошел с рельсов трамвай: 5 человек погибли, 50 ранены
09 ноября 2016 18:04

В Лондоне сошел с рельсов трамвай: 5 человек погибли, 50 ранены