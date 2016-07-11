Видеофакт: французы радостно приветствовали гигантского паука

Новости Франции. По улицам французского Нанта прошёл огромный паук из дерева и стали. Но жители его не испугались. Наоборот, каждый считал обязательным сфотографироваться с ним.

Огромное паукообразное весом 37 тонн и высотой целых 13 метров – экспонат местного парка аттракционов. Коллекция гигантских механических скульптур появилась на месте складов на городской верфи.

Ранее по улицам Нанта уже водили 12-метрового слона, гигантского краба и другие чудеса техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.