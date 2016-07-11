Прямой эфир

Видеофакт: французы радостно приветствовали гигантского паука

11 июля 2016 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. По улицам французского Нанта прошёл огромный паук из дерева и стали. Но жители его не испугались. Наоборот, каждый считал обязательным сфотографироваться с ним.

Огромное паукообразное весом 37 тонн и высотой целых 13 метров – экспонат местного парка аттракционов. Коллекция гигантских механических скульптур появилась на месте складов на городской верфи.

Ранее по улицам Нанта уже водили 12-метрового слона, гигантского краба и другие чудеса техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аттракционы

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Санта-Клариты в США бегут из города из-за лесных пожаров
11 июля 2016 07:33

Жители Санта-Клариты в США бегут из города из-за лесных пожаров

Супертайфун «Непартак» нанёс сокрушительный удар по Китаю
11 июля 2016 07:20

Супертайфун «Непартак» нанёс сокрушительный удар по Китаю

Тысячи музыкантов на футбольном поле: самый большой в мире оркестр выступил в Германии
10 июля 2016 13:45

Тысячи музыкантов на футбольном поле: самый большой в мире оркестр выступил в Германии