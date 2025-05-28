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Венгрия и Словакия наложили вето на декларацию об укреплении демократии в ЕС

28 мая 2025 09:18
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Венгрия и Словакия заблокировали принятие странами Евросоюза декларации об укреплении демократии в Европе. Документ был подготовлен Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия и Словакия наложили вето на декларацию об укреплении демократии в ЕС-2

По мнению Будапешта, евроинституты и некоторые страны неправильно истолковывают понятие демократической устойчивости и используют его в качестве прикрытия, чтобы вмешиваться во внутренние дела государств ЕС. 

Кроме того, в представленном проекте декларации отсутствует пункт с требованием прозрачного финансирования неправительственных организаций. Они, как известно, получают деньги из-за рубежа и часто используются оппозиционными политиками в своих целях. Будапешт считает, что лидеры ряда других стран, а также Евросоюза, неверно понимают роль НПО в демократическом обществе.

# Международная политика

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