Великобритания намерена направить танки на восточные рубежи НАТО

Европейские страны в попытках показать свою военную мощь продолжают увеличивать напряжение на рубежах НАТО. Великобритания планирует в будущем разместить на восточном фланге Североатлантического альянса свои танки и колесные бронемашины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом передает Минобороны королевства.

Согласно заявлению, Лондон также заключил соглашение с Таллином о готовности в случае необходимости оперативно направить в Эстонию одну из бригад своих сухопутных сил. В соответствии с соглашением ее состав будет находиться в состоянии повышенной готовности к переброске в Эстонию с июля 2025 года. По предварительным оценкам, речь может идти об отправке в Прибалтику до 5 тысяч военнослужащих в 10-дневный срок. При этом около тысячи британских военных, которые были ранее размещены на территории Эстонии, продолжат нести свою службу в регионе.