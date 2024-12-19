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Варшава подписала контракт о покупке почти сотни новейших бронетранспортеров

19 декабря 2024 06:51
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Новости, приходящие из Польши в последнее время, все чаще создают впечатление, что страна готовится к войне. Не исключением стало и нынешнее заявление Министерства обороны о том, что Варшава подписала контракт о покупке почти сотни новейших бронетранспортеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава подписала контракт о покупке почти сотни новейших бронетранспортеров-2

Эта сделка опустошит бюджет почти на четыре с половиной миллиарда злотых – это более миллиарда евро. Всего же в 2024 году закуплено почти 140 броневиков. Они поступят на вооружение уже в 2027 году. Помимо этого, буквально накануне в Варшаве заявили, что из Южной Кореи прибыла очередная партия танков, самоходных артиллерийских установок и систем залпового огня. Всего же Польша получит более полутора тысяч единиц южнокорейской техники, включая 50 легких самолетов. Общая сумма сделки – 12,5 миллиарда долларов.

# Международная политика

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