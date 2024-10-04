Польские власти продолжают накалять ситуацию на восточном фланге НАТО. Оставив без внимания социальные и экономические проблемы собственных граждан, Варшава накачивает вооружением приграничные районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце 2024 года военные начнут установку оборонительных укреплений на рубежах с Беларусью и Россией в рамках программы «Восточный щит».

Кроме того, в течение следующих трех недель Польша проведет первые испытания элементов заграждения на своих военных полигонах. По словам представителя местного оборонного ведомства, Варшаве удалось привлечь к реализации этого плана страны Балтии, а также британские и американские войска. Планируется, что возведение укреплений будет продолжаться в течение нескольких лет и завершится в 2028 году. Однако с финансовой точки зрения проект может оказаться непосильной ношей для Варшавы. Сообщается, что у правительства пока недостаточно средств для полного покрытия расходов. Польские власти просят Брюссель оплатить очередную прихоть, но пока безуспешно.