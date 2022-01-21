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В Женеве начались переговоры Лаврова и госсекретаря США. Москва ждёт письменный ответ по гарантиям безопасности

21 января 2022 12:33
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В Женеве начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Женеве начались переговоры Лаврова и госсекретаря США. Москва ждёт письменный ответ по гарантиям безопасности-1

Требования сторон известны. Москва ждет письменного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности: прекратить расширение НАТО на восток и не принимать в альянс Украину и Грузию. Вашингтон в свою очередь намерен предупредить о жестких последствиях в случае нападения России на Украину. Москва, кстати, категорически отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы.

В Женеве начались переговоры Лаврова и госсекретаря США. Москва ждёт письменный ответ по гарантиям безопасности-4

Эксперты единодушно сошлись в одном мнении – переговоры будут жесткими. Потому что ни США, ни НАТО к уступкам не готовы. Ожидается, что встреча продлится два-три часа, хотя, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, она может затянуться. Затем Блинкен и Лавров проведут раздельные пресс-конференции.

# НАТО # Сергей Лавров # Энтони Блинкен # Фотофакт

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