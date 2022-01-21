В Женеве начались переговоры Лаврова и госсекретаря США. Москва ждёт письменный ответ по гарантиям безопасности

В Женеве начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требования сторон известны. Москва ждет письменного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности: прекратить расширение НАТО на восток и не принимать в альянс Украину и Грузию. Вашингтон в свою очередь намерен предупредить о жестких последствиях в случае нападения России на Украину. Москва, кстати, категорически отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы.