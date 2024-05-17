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В Военной академии связи Санкт-Петербурга взорвался снаряд времён ВОВ – есть пострадавшие

17 мая 2024 19:52
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Громкий взрыв прозвучал на севере Санкт-Петербурга. На хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного подорвался боеприпас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Военной академии связи Санкт-Петербурга взорвался снаряд времён ВОВ – есть пострадавшие-1

По данным Ленинградского военного округа, не менее семи военнослужащих пострадали. Раненые были экстренно госпитализированы. Сообщается, что причиной взрыва стала самодетонация снаряда времен Великой Отечественной войны. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

# Взрыв

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