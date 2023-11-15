Прямой эфир

В вильнюсском аэропорту задержали несколько рейсов из-за анонимного звонка о бомбе

15 ноября 2023 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Работа вильнюсского аэропорта была серьезно нарушена из-за анонимного звонка о бомбе. Из здания были экстренно эвакуированы более 100 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вильнюсском аэропорту задержали несколько рейсов из-за анонимного звонка о бомбе-1

Прибывшие на место эксперты и саперы проверили здание, но никаких подозрительных предметов не нашли. Из-за происшествия задерживаются несколько международных рейсов. По последним сообщениям, людям разрешено вернуться в здание аэропорта, его работа входит в обычный режим. Полиция разыскивает злоумышленника.

# Терроризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» у КНР
15 ноября 2023 11:41

Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» у КНР

ХАМАС отрицает, что использовал больницу и пациентов в качестве живого щита против армии Израиля
15 ноября 2023 11:30

ХАМАС отрицает, что использовал больницу и пациентов в качестве живого щита против армии Израиля

Более 8 тысяч торговых точек в Польше приостановили работу из-за финансовых проблем
15 ноября 2023 11:27

Более 8 тысяч торговых точек в Польше приостановили работу из-за финансовых проблем