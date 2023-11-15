В вильнюсском аэропорту задержали несколько рейсов из-за анонимного звонка о бомбе

Работа вильнюсского аэропорта была серьезно нарушена из-за анонимного звонка о бомбе. Из здания были экстренно эвакуированы более 100 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие на место эксперты и саперы проверили здание, но никаких подозрительных предметов не нашли. Из-за происшествия задерживаются несколько международных рейсов. По последним сообщениям, людям разрешено вернуться в здание аэропорта, его работа входит в обычный режим. Полиция разыскивает злоумышленника.