Не успели в Прибалтике уничтожить последние советские памятники, как в Эстонии торжественно открыли мемориал в честь тех, кто уничтожал мирное население в годы войны. Речь о «лесных братьях», националистических группах, которые действовали на территории Эстонии в 40-50 годы прошлого столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они собирали отряды для борьбы с коммунистами, участвовали в массовом истреблении евреев и терроризировали тех, кто оставался лоялен советской власти. Памятный камень торжественно установил в деревне Арукюла прямо на месте бывшего бункера нацистских пособников.

Этот акт вандализма по отношению к общей истории приурочили к 80-летию сражения, в котором четыре участника банды смогли скрыться от преследования. Местные националисты, как сообщается, устроили из этого настоящий маскарад. Они вырядились в форму и взяли в руки оружие эпохи Второй мировой.

Весь этот фарс происходит на фоне планомерной зачистки исторической памяти в стране – советские монументы, включая танк Т-34 в Нарве и памятник Воину-освободителю в Таллине, были снесены по инициативе властей. Более 360 захоронений и памятников внесены в так называемый «расстрельный» список, а останки почти 4000 солдат были эксгумированы и перезахоронены.