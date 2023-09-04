В Турции из-за проливных дождей гибнут люди

Новости Турции. По меньшей мере три человека стали жертвами проливных дождей в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни накрыли сразу несколько провинций страны и вызвали наводнения. В отдельных районах спасатели продолжают разбирать завалы. При этом на севере и в центральной части Турции по-прежнему хозяйничает непогода. В воде оказались тоннели и пешеходные переходы. На дорогах огромные пробки. Власти призывают жителей не выходить на улицу без необходимости. Опасность схода оползней и подтоплений сохраняется в 19 турецких провинциях.