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В Турции из-за проливных дождей гибнут люди

04 сентября 2023 11:07
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Новости Турции. По меньшей мере три человека стали жертвами проливных дождей в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции из-за проливных дождей гибнут люди-1

Ливни накрыли сразу несколько провинций страны и вызвали наводнения. В отдельных районах спасатели продолжают разбирать завалы. При этом на севере и в центральной части Турции по-прежнему хозяйничает непогода. В воде оказались тоннели и пешеходные переходы. На дорогах огромные пробки. Власти призывают жителей не выходить на улицу без необходимости. Опасность схода оползней и подтоплений сохраняется в 19 турецких провинциях.

# Наводнение # Новости Турции # Фотофакт

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