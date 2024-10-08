В столице Албании антиправительственные выступления переросли в погромы

Беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией прошли в столице Албании. Тысячи человек вышли на улицы, требуя отставки правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению людей, власти погрязли в коррупции и подавляют свободу слова. В знак протеста в здания госучреждений полетели коктейли Молотова, демонстранты громили рекламные щиты и поджигали мусорные баки. Для наведения порядка полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки. В стычках пострадали более 10 правоохранителей.