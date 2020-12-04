В Таиланде ливни привели к масштабному наводнению. Девять человек утонули

Новости Таиланда. Жертвами масштабных наводнений на юге Таиланда стали 9 человек. Все они утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть пропавшие без вести.

Непогода обрушилась на страну больше недели назад и затронула 12 провинций. В некоторых регионах ливни спровоцировали разлив рек. Потоки воды затопили десятки километров дорог и повредили сотни домов. В зоне наводнений приостановлено движение железнодорожного транспорта.