В Таиланде ливни привели к масштабному наводнению. Девять человек утонули

Новости Таиланда. Жертвами масштабных наводнений на юге Таиланда стали 9 человек. Все они утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть пропавшие без вести.
Новости Таиланда. Жертвами масштабных наводнений на юге Таиланда стали 9 человек. Все они утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть пропавшие без вести.
Непогода обрушилась на страну больше недели назад и затронула 12 провинций. В некоторых регионах ливни спровоцировали разлив рек. Потоки воды затопили десятки километров дорог и повредили сотни домов. В зоне наводнений приостановлено движение железнодорожного транспорта.
В ликвидации последствий разгула непогоды задействованы сотни человек, в том числе военные королевских Вооруженных Сил страны.