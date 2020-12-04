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В Таиланде ливни привели к масштабному наводнению. Девять человек утонули

04 декабря 2020 08:58
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Новости Таиланда. Жертвами масштабных наводнений на юге Таиланда стали 9 человек. Все они утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть пропавшие без вести.  

В Таиланде ливни привели к масштабному наводнению. Девять человек утонули-1

В Таиланде ливни привели к масштабному наводнению. Девять человек утонули-3

Непогода обрушилась на страну больше недели назад и затронула 12 провинций. В некоторых регионах ливни спровоцировали разлив рек. Потоки воды затопили десятки километров дорог и повредили сотни домов. В зоне наводнений приостановлено движение железнодорожного транспорта.   

В Таиланде ливни привели к масштабному наводнению. Девять человек утонули-6

В Таиланде ливни привели к масштабному наводнению. Девять человек утонули-8

В ликвидации последствий разгула непогоды задействованы сотни человек, в том числе военные королевских Вооруженных Сил страны.  

# Наводнение # Фотофакт

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