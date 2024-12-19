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В странах Балтии снова выросли цены на электроэнергию

19 декабря 2024 06:57
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В странах Балтии снова выросли цены на электроэнергию. Литовские СМИ причиной называют энергодефицит, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах Балтии снова выросли цены на электроэнергию-2

Впрочем, ресурсы – далеко не все, что дорожает. Зима в целом будет недешевой для жителей региона. Особенно с учетом предстоящих праздников. По статистике, в Литве отмечается резкий рост стоимости продовольствия. Например, яблоки подорожали почти наполовину, а рис – на 43 %. В сравнении с декабрем 2021-го, по самым скромным оценкам, цены выросли на четверть.

# Кризис в ЕС

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