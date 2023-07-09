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Кулеба заявил о коротком пути Украины в НАТО после саммита

09 июля 2023 12:33
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Несколько важнейших решений по отношениям между Украиной и НАТО уже согласованы, и путь страны к присоединению к Альянсу станет более коротким, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он также выразил разочарование по поводу недостаточной определенности в вопросе относительно принятия Украины в Североатлантический альянс. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о плане, который должен способствовать приближению Украины к членству в ряды союза, в том числе о программе помощи, усилении политической связи и подтверждения членства. Однако он не дал обещания пригласить Украину после саммита. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания украинской стороны о вступлении в НАТО говорят о неспособности властей Украины урегулировать конфликт мирным путем, и отметил, что Россия будет защищать свою собственную безопасность и противостоять расширению НАТО до своих границ.

# Международная политика

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