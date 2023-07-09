Кулеба заявил о коротком пути Украины в НАТО после саммита

Несколько важнейших решений по отношениям между Украиной и НАТО уже согласованы, и путь страны к присоединению к Альянсу станет более коротким, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он также выразил разочарование по поводу недостаточной определенности в вопросе относительно принятия Украины в Североатлантический альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о плане, который должен способствовать приближению Украины к членству в ряды союза, в том числе о программе помощи, усилении политической связи и подтверждения членства. Однако он не дал обещания пригласить Украину после саммита.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания украинской стороны о вступлении в НАТО говорят о неспособности властей Украины урегулировать конфликт мирным путем, и отметил, что Россия будет защищать свою собственную безопасность и противостоять расширению НАТО до своих границ.