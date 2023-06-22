В США заявили о возможной гибели членов экипажа батискафа в Атлантике

Экипаж батискафа «Титан», пропавшего в районе Атлантики, столкнулся с возможным исчерпанием кислорода или его недостатком, сообщает почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон, пишет РИА Новости.

Он выразил беспокойство относительно поиска батискафа, поскольку неопознанные шумы могут отвлечь спасателей от реального местоположения экипажа. Уровень кислорода на батискафе уменьшился до менее чем 12 часов к вечеру среды. Карсон также отметил наличие систем безопасности в аппарате, которые позволяют освободить его или всплыть при необходимости, но подчеркнул, что если данные механизмы не были задействованы, то они либо неисправны, либо батискаф застрял. Подводные роботы могут помочь в этом процессе, констатирует профессор.

Батискаф принадлежит компании OceanGate Expeditions и находится в экспедиции к месту гибели «Титаника». На борту находятся пять человек, включая британского миллиардера Хамиша Хардинга и ветерана глубоководных исследований Поля-Анри Наржеоле.