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В США взрыв бытового газа разрушил несколько домов

10 марта 2016 06:20
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Новости США. В американском городе Сиэтл, расположенном на северо-западе страны, прогремел взрыв бытового газа. Несколько домов - практически полностью разрушены. Работавшие на месте утечки 9 пожарных получили травмы и были госпитализированы.

Известно, что звонок в экстренные службы поступил от местного жителя, который почувствовал запах газа. Приехавшие специалисты приступили к ремонту газопровода. Однако через полчаса произошёл взрыв и начался сильный пожар. Сейчас огонь потушен, спасатели разбирают завалы строений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв газа

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