В США взрыв бытового газа разрушил несколько домов

Новости США. В американском городе Сиэтл, расположенном на северо-западе страны, прогремел взрыв бытового газа. Несколько домов - практически полностью разрушены. Работавшие на месте утечки 9 пожарных получили травмы и были госпитализированы.

Известно, что звонок в экстренные службы поступил от местного жителя, который почувствовал запах газа. Приехавшие специалисты приступили к ремонту газопровода. Однако через полчаса произошёл взрыв и начался сильный пожар. Сейчас огонь потушен, спасатели разбирают завалы строений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.