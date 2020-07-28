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В США ураган разрушил участок стены на границе с Мексикой

28 июля 2020 07:05
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Новости США. В США ураган «Ханна» разрушил участок стены на границе с Мексикой. Заграждения не выдержали мощных порывов ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США ураган разрушил участок стены на границе с Мексикой-1

В США ураган разрушил участок стены на границе с Мексикой-3

Конструкция чуть не рухнула на головы рабочих. Они сняли момент падения и выложили видео в соцсети.

Напомним, стена была возведена по инициативе Дональда Трампа, чтобы пресечь попытку нелегальной миграции. Заграждения должны протянуться в общей сложности на 1078 километров вдоль границы.

# Ураганы # Дональд Трамп # Фотофакт

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