В США резко выросли цены на жильё

Американская мечта становится все дороже. В США резко выросли цены на жилье. Причин тому несколько. Главная – недостаток предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество выставленной на продажу недвижимости почти на 30 % ниже допандемийного уровня. В отсутствии конкуренции хозяева квартир пытаются заработать на них максимум. Кроме того, активно скупают землю частные инвестиционные компании. Для них жилье – это актив. Поэтому их финансовые ожидания также крайне высоки.

В прошлом месяце цены на дома в Штатах снова пошли вверх. И этот рост стал самым крупным за последние полгода. В итоге стоимость среднего жилого объекта в стране составила примерно 350 тысяч долларов.