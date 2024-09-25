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В США резко выросли цены на жильё

25 сентября 2024 09:05
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Американская мечта становится все дороже. В США резко выросли цены на жилье. Причин тому несколько. Главная – недостаток предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США резко выросли цены на жильё-2

Количество выставленной на продажу недвижимости почти на 30 % ниже допандемийного уровня. В отсутствии конкуренции хозяева квартир пытаются заработать на них максимум. Кроме того, активно скупают землю частные инвестиционные компании. Для них жилье – это актив. Поэтому их финансовые ожидания также крайне высоки. 

В прошлом месяце цены на дома в Штатах снова пошли вверх. И этот рост стал самым крупным за последние полгода. В итоге стоимость среднего жилого объекта в стране составила примерно 350 тысяч долларов.

# Экономический кризис

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