В США разгорелся скандал! Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы

В США разгорается скандал, главным героем которого стал сын хозяина Белого дома Хантер Байден. Суд Делавэра признал его виновным в незаконном хранении оружия. Это сенсационное решение заставило Байдена-старшего срочно изменить свой график и отправиться на помощь своему нерадивому отпрыску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя неделю назад он громко заявил, что уважает судебную систему США, поэтому примет любой вердикт присяжных и никогда не будет использовать служебное положение, чтобы спасти своего сына от наказания. Но, видимо, в силу возраста забыл это обещание, данное американцам. Мало того, перед тем как покинуть Вашингтон, Джо Байден выступил на конференции, темой которой по иронии стало насилие с применением огнестрельного оружия. В своей 20-минутной речи он с гордостью хвалился, как много сделал, чтобы ограничить его продажу и снизить уровень преступности.

Джозеф Байден, президент США:

Единственная отрасль в Америке, имеющая иммунитет, – это торговля оружием. Мы должны положить этому конец. В Америке от огнестрельного оружия погибает больше детей, чем от рака и автомобильных аварий вместе взятых. Пришло время увеличить финансирование Бюро по борьбе с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, а также других правоохранительных органов, чтобы прекратить подобные преступления. Мы должны привлекать семьи и любого человека к ответственности, если они будут нарушать правила хранения оружия.

А вот про проделки своего сына, который признан виновным как раз в незаконном приобретении и хранении оружия, он почему-то не упомянул. Наверное, опять забыл. Хотя это решение стало первым случаем, когда ближайшего родственника действующего президента признали виновным в совершении преступления. Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюрьмы.