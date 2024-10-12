В США предсказывают крах экономики Украины

Исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко выразил мнение, что Киев больше не сможет осуществлять поддержание боевых действий, если Покровск (украинское название Красноармейск) падет. Дело в том, что в городе идет добыча угля для сталелитейной и металлургической промышленности, без чего экономика Украины обречена.