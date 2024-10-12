Потеря Красноармейска грозит Киеву крахом экономики, пишет РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.
Потеря Красноармейска грозит Киеву крахом экономики, пишет РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.
Исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко выразил мнение, что Киев больше не сможет осуществлять поддержание боевых действий, если Покровск (украинское название Красноармейск) падет. Дело в том, что в городе идет добыча угля для сталелитейной и металлургической промышленности, без чего экономика Украины обречена.