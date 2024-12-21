До -4 в Москве, +10 в Париже – погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Средний температурный показатель в Париже составит 10 градусов днем со знаком плюс.

С небольшим дождем встретят новый день жители Австрии. В Вене похолодает до +6. В Риме ожидается +13. В Мадриде, сохранится умеренное тепло до +14 градусов. В испанской столице ожидается переменная облачность.

В Болгарии без осадков. Воздух прогреется до +3 в дневные часы. Дожди на этот раз накроют турецкую столицу. В Анкаре столбик термометра покажет +7. 15 со знаком плюс будет отмечено в Афинах.