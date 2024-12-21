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До -4 в Москве, +10 в Париже – погода в Европе на неделю

21 декабря 2024 15:01
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Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».

В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Средний температурный показатель в Париже составит 10 градусов днем со знаком плюс.

До -4 в Москве, +10 в Париже – погода в Европе на неделю-2

С небольшим дождем встретят новый день жители Австрии. В Вене похолодает до +6. В Риме ожидается +13. В Мадриде, сохранится умеренное тепло до +14 градусов. В испанской столице ожидается переменная облачность.

До -4 в Москве, +10 в Париже – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии без осадков. Воздух прогреется до +3 в дневные часы. Дожди на этот раз накроют турецкую столицу. В Анкаре столбик термометра покажет +7. 15 со знаком плюс будет отмечено в Афинах.

До -4 в Москве, +10 в Париже – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно, с дождем и мокрым снегом, ожидается до 2 градусов тепла до захода солнца. В Вильнюсе +2, облачно, также не обойдется без осадков. Варшаву вновь накроют дожди и мокрый снег. А воздух прогреется лишь до +5. Плюс один в Киеве, облачно с прояснениями, без осадков. В Москве облачно, до 4 градусов мороза, также без осадков.

# Погода

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