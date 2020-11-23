В США и Австралии произошли нападения с применением холодного оружия. Есть погибшие

Нападения с применением холодного оружия произошли в США и Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нападения с применением холодного оружия произошли в США и Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе Сан-Хосе, американского штата Калифорния, два человека погибли в результате атаки на баптистскую церковь. Еще несколько человек пострадали. Службы в момент нападения не проводились. В храме находились бездомные, которых служители впускали, чтобы они могли погреться. По предварительным данным, злоумышленника задержали.
Вторая атака произошла в одной из школ австралийского Сиднея. Один из учащихся набросился на 14-летнего подростка с ножом. Мальчик получил колото-резаные ранения. Его экстренно госпитализировали. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Его разыскивает полиция.