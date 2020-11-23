В США и Австралии произошли нападения с применением холодного оружия. Есть погибшие

Нападения с применением холодного оружия произошли в США и Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Сан-Хосе, американского штата Калифорния, два человека погибли в результате атаки на баптистскую церковь. Еще несколько человек пострадали. Службы в момент нападения не проводились. В храме находились бездомные, которых служители впускали, чтобы они могли погреться. По предварительным данным, злоумышленника задержали.