Прямой эфир

В США и Австралии произошли нападения с применением холодного оружия. Есть погибшие

23 ноября 2020 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нападения с применением холодного оружия произошли в США и Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США и Австралии произошли нападения с применением холодного оружия. Есть погибшие-1

В городе Сан-Хосе, американского штата Калифорния, два человека погибли в результате атаки на баптистскую церковь. Еще несколько человек пострадали. Службы в момент нападения не проводились. В храме находились бездомные, которых служители впускали, чтобы они могли погреться. По предварительным данным, злоумышленника задержали.

В США и Австралии произошли нападения с применением холодного оружия. Есть погибшие-4

Вторая атака произошла в одной из школ австралийского Сиднея. Один из учащихся набросился на 14-летнего подростка с ножом. Мальчик получил колото-резаные ранения. Его экстренно госпитализировали. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Его разыскивает полиция.

# Нападение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Приостановка долговых выплат и справедливое распределение вакцин. О чём договорились лидеры стран G20?
23 ноября 2020 11:16

Приостановка долговых выплат и справедливое распределение вакцин. О чём договорились лидеры стран G20?

В Чехии больше всего умерших от коронавируса в Европе. Однако карантин планируют смягчить
23 ноября 2020 09:19

В Чехии больше всего умерших от коронавируса в Европе. Однако карантин планируют смягчить

В Испании протестуют против реформы образования. Чем недовольны местные жители?
23 ноября 2020 09:13

В Испании протестуют против реформы образования. Чем недовольны местные жители?