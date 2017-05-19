В США две женщины и ребенок выпали из кабинки колеса обозрения: на вертолете их госпитализировали

Новости США. ЧП на фестивале в парке аттракционов американского города Порт Таунсенд. Одна из кабинок колеса обозрения, в которой находились две женщины и шестилетний ребенок, перевернулась. Люди упали на железный пол и конструкции с шестиметровой высоты.

Медицинский вертолет экстренно эвакуировал их в госпиталь. Состояние одной из пострадавших критическое. В момент ЧП на аттракционе были десятки человек. Что привело к трагедии, выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.