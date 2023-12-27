В США 2023 год стал рекордным по числу массовых убийств

США в уходящем году могут похвастаться новым антирекордом по числу массовых убийств. В 2023-м в разных частях Соединенных Штатов произошло 40 случаев расстрела людей, погибли 207 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый высокий показатель за всю новейшую историю страны. Отмечается, что четверть инцидентов произошла в общественных местах. Только за январь в результате атак убиты 43 человека. Наиболее смертоносным нападением стала стрельба в боулинге и баре в Льюистоне в штате Мэн. Эксперты объясняют причины подобной тенденции легкодоступностью огнестрельного оружия.

Стоит отметить, что администрация президента США Джо Байдена уже 3 года устанавливает антирекорды по вооруженному насилию. При этом американские власти каждый год заявляют о том, что они борются с этой «эпидемией».