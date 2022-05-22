«В состоянии повышенной готовности к пандемии». Гендиректор Corvus Health о боязни людей оспы обезьян

Люди продолжают заражаться оспой обезьян. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 92 случая в 12 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О первом заболевшем сообщили в Германии. Затем вирус появился в Великобритании и Испании. Сейчас в списке Италия, Австралия, США, Франция. Большинство случаев были выявлены у мужчин. Однако эксперты советуют не паниковать. Так как оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию. А болезнь очень быстро локализуют.

Кейт Туленко, основатель, генеральный директор Corvus Health:

Я думаю, люди переживают, потому что мы сейчас находимся в состоянии повышенной готовности к пандемии. К этому приковано внимание, так как мы уже знакомы с последствиями. Однако если мы все будем делать то, что нам нужно для защиты, мы справимся не только с оспой, но и с COVID-19. Кроме того, на самом деле, прямо сейчас у вас гораздо больше шансов получить COVID, чем оспу обезьяны.