«В состоянии повышенной готовности к пандемии». Гендиректор Corvus Health о боязни людей оспы обезьян

Люди продолжают заражаться оспой обезьян. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 92 случая в 12 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди продолжают заражаться оспой обезьян. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 92 случая в 12 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О первом заболевшем сообщили в Германии. Затем вирус появился в Великобритании и Испании. Сейчас в списке Италия, Австралия, США, Франция. Большинство случаев были выявлены у мужчин. Однако эксперты советуют не паниковать. Так как оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию. А болезнь очень быстро локализуют.
Кейт Туленко, основатель, генеральный директор Corvus Health:
Я думаю, люди переживают, потому что мы сейчас находимся в состоянии повышенной готовности к пандемии. К этому приковано внимание, так как мы уже знакомы с последствиями. Однако если мы все будем делать то, что нам нужно для защиты, мы справимся не только с оспой, но и с COVID-19. Кроме того, на самом деле, прямо сейчас у вас гораздо больше шансов получить COVID, чем оспу обезьяны.
Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, которое чаще встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Вирус может попасть в организм человека через поврежденную кожу, дыхательные пути или через слизистую. Среди симптомов отмечают лихорадку, головную боль, кожную сыпь, а также боль в мышцах. Несмотря на то, что все это может через несколько недель пройти само, врачи все же рекомендуют обратиться за медпомощью при наличии такой симптоматики.
Обезьянья оспа. Зарегистрированы 92 случая заболеваний людей (тут подробнее).