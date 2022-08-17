Новости Словакии. В случае нехватки газа в Словакии будет ограничена подача тепла населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будет сделано для того, чтобы поддерживать работу промышленности. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны.

В правительстве сейчас готовятся к самому худшему сценарию, который может возникнуть в энергетике. В частности, в случае ЧП (прекращение поставок или истощение запасов голубого топлива), температура в домах словаков упадет до 18 градусов, а то и ниже. При этом в правительстве заметили, что не хотят лишать комфорта граждан страны. Это тяжелая, но необходимая мера. Людям стоит потерпеть ради спасения экономики. Стоит отметить, что сценарий вполне реальный. Ведь Словакия полностью зависит от российского газа, но при этом остается одним из самых активных в ЕС сторонников санкций против Москвы.