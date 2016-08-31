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В Сирии убит один из лидеров «Исламского государства»

31 августа 2016 07:27
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Новости Сирии. В Сирии устранили одного из лидеров «Исламского государства». Известно, что он был вторым человеком в иерархии группировки. Выследили его в городе Алеппо, где он координировал действия джихадистов. Также известно, что на совести Аднани организация многих терактов в Западной Европе. К слову это не первая потеря одного из главарей у «Исламского государства».

Ранее ликвидировали «военного министра» группировки. И в целом аналитики предполагают, что эти успехи коалиции заставят экстремистов не только свернуть террористическую деятельность, но и сдать часть своих территорий. Ведь помимо действий правительственных войск Сирии и международной коалиции, по левую сторону реки Ефрат проходит спецоперация турецких сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Исламское Государство

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